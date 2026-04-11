Simposio GustOlfattivo: a Roma una serata tra eccellenze venete e cultura

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ALESSANDRO MISTRETTA

Si è svolto in un’atmosfera suggestiva il Simposio GustOlfattivo, un appuntamento che ha unito profumi, sapori e racconto del territorio, mettendo al centro le eccellenze enogastronomiche del Veneto.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione dei Veneti a Roma, presieduta da Alessandro Mistretta, in collaborazione con le Ville Venete dell’Adige, rappresentate da Carmen Gasparini. Una sinergia che ha dato vita a una serata dedicata ai cosiddetti “vini proibiti”, tra cultura, tradizione e convivialità.

Tra i presenti Marco Cavattoni (Vicepresidente dell’Associazione e Presidente della Bunker Rekords), Marina Soliman (Consigliera Tesoriera), Isabella Tegani (Consigliera Segretaria) e Arvedo Arvedi (Consigliere).

Ad aprire l’evento è stato Dario Nanni, Consigliere di Roma Capitale e Presidente della Commissione Giubileo 2025. Nel suo intervento, Nanni ha evidenziato il valore culturale dell’iniziativa; ha poi colto l’occasione per ricordare le opere realizzate in occasione del Giubileo, le quali hanno contribuito al miglioramento della città di Roma.

A seguire, Alessandro Mistretta ha ripercorso il ruolo dell’Associazione, attiva dal 1981 nel riunire la comunità veneta nella capitale e nel promuovere iniziative culturali e artistiche.

In questo contesto è stato annunciato un importante appuntamento imminente: il Festival Luciano Virgili, organizzato dalla Bunker Rekords con il patrocinio dell’Associazione dei Veneti a Roma e in programma il 10 maggio presso la Sala Baldini.

Nel corso dell’intervento è stato inoltre anticipato un riconoscimento di rilievo: il 23 maggio 2026, a Venezia, l’Associazione sarà premiata nell’ambito dello Spoleto Meeting Art Speciale – Progetto Cultura Venezia 2026, durante il Premio Menotti Art Festival Spoleto e la Fiera Letteraria per la promozione delle Arti e della Cultura, evento organizzato dal Prof. Luca Filipponi.

Protagonista della serata è stata anche Carmen Gasparini, che ha introdotto alla platea il mondo delle Ville Venete: un patrimonio diffuso di straordinario valore storico, artistico e architettonico, con migliaia di dimore presenti sul territorio, alcune delle quali risalenti a oltre cinque secoli fa.

Una realtà eccezionale che rappresenta una parte fondamentale dell’identità culturale e del paesaggio della regione.

Gasparini ha sottolineato l’impegno dell’associazione nella valorizzazione di questi luoghi, promuovendo iniziative culturali ed eventi aperti al pubblico, realizzati in sinergia con i proprietari e con le realtà editoriali del territorio, con l’obiettivo di renderli sempre più accessibili e conosciuti.

La stessa Gasparini, in veste di produttrice vitivinicola e divulgatrice culturale, ha accompagnato i presenti in un percorso di degustazione di eccellenze venete, arricchito da un’essenza realizzata con un vino a base di fragolino chiamato Isabella.

Il focus dell’incontro è stato dedicato ai “vini proibiti”: vitigni di origine americana (come la Vitis labrusca) introdotto in Europa nell’Ottocento. Sebbene fossero stati proprio questi ceppi a importare la fillossera, si rivelarono anche gli unici capaci di resistervi, diventando una risorsa fondamentale per i contadini del tempo.

La serata ha ripercorso la storia di queste produzioni (come il Fragolino e il Clinto), la cui commercializzazione è stata vietata dalle normative nazionali ed europee che riservano la vendita al solo vino derivato da piante di Vitis vinifera, relegandole di fatto al solo consumo domestico e familiare.

Un racconto che ha aperto una riflessione sul possibile recupero di queste antiche tradizioni contadine.

Per poter arrivare a una loro futura commercializzazione, l’obiettivo è far leva su studi e ricerche già esistenti che ne attesterebbero la totale sicurezza e il reale valore come patrimonio enologico e rurale.

Per l’occasione, i libri dedicati al tema sono stati portati direttamente dalla casa editrice Kellermann e messi a disposizione dei presenti.

Ad impreziosire la serata, fatta di percorsi sensoriali tra vini proibiti ed eccellenze gastronomiche, si sono intrecciati gli interventi musicali dell’artista romana Ramona Veneri, accompagnata dal maestro Alessandro Grossi.

L’artista ha incantato la platea interpretando con straordinario talento tre classici senza tempo: Amapola, Non ti scordar di me e Un amore così grande.

Ramona Veneri è stata anche la vincitrice dell’ultima edizione del Festival dedicato a Luciano Virgili.

A fare da cornice a questo evento è stata l’eleganza senza tempo dell’Hotel Donna Camilla Savelli, antico monastero seicentesco progettato da Francesco Borromini, immerso nella quiete del Gianicolo.

Presenti tantissimi tra socie, soci, amiche e amici, protagonisti di una serata che ha celebrato il gusto, la cultura e le relazioni.

Un evento che ha confermato come il dialogo tra territori, storia ed eccellenze sia la chiave per valorizzare il grande patrimonio culturale italiano.