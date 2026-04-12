Carenze nelle sedi di appartenenza del personale formatore impegnato nei corsi di ingresso – Attribuzione di risorse straordinarie per il II trimestre 2026.
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Carenza a carico delle sedi di appartenenza del persnale formatore prfessinale e di settre impegnato nei corsi di formazione di ingresso – Attribuzione di risrse straordinarie per il second trimstre 2026
ALL.:
https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/04/STAFFCADIP.REGISTRO-UFFICIALE.2026.0008762.pdf