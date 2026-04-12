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Decreti e circolariVigili del fuoco

Carenze nelle sedi di appartenenza del personale formatore impegnato nei corsi di ingresso – Attribuzione di risorse straordinarie per il II trimestre 2026.

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CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Carenza a carico delle sedi di appartenenza del persnale formatore prfessinale e di settre impegnato nei corsi di formazione di ingresso – Attribuzione di risrse straordinarie per il second trimstre 2026

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https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/04/STAFFCADIP.REGISTRO-UFFICIALE.2026.0008762.pdf

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