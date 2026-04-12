Donna si barrica in casa e punta la pistola contro Polizia e Vigili del Fuoco: è la stessa persona che dichiarò di essere la proprietaria della Reggia di Caserta 

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CASERTA – Momenti di forte tensione a Casola, lungo la strada per Casertavecchia, dove una donna si è barricata all’interno della propria abitazione, puntando una pistola (non si sa ancora di che tipo) contro gli agenti di Polizia e i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.

Secondo le prime informazioni, l’allarme è scattato a seguito di una segnalazione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Una volta giunti sul posto, gli operatori si sono trovati di fronte a una situazione estremamente delicata: la donna, infatti, si sarebbe rifiutata di aprire, minacciando i presenti con un’arma.

Non è ancora chiaro cosa abbia portato al gesto, ma la donna non sarebbe nuova a episodi sopra le righe. Si tratterebbe infatti della stessa persona che, un paio di anni fa, pubblicò un video diventato virale su TikTok, nel quale dichiarava di essere la proprietaria della Reggia di Caserta.

Sul posto sono in corso le operazioni per gestire la situazione in sicurezza e riportare la calma. Intervenuta anche un’ambulanza del 118.

https://casertace.net/le-foto-donna-si-barrica-in-casa-e-punta-la-pistola-contro-polizia-e-vigili-del-fuoco-e-la-stessa-persona-che-dichiaro-di-essere-la-proprietaria-della-reggia-di-caserta-in-un-video-andato-virale/