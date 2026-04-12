Incidente in Tangenziale Ovest, auto si schianta contro un tir: morto Armando Perotti. Sopravvissuta la cagnolina Milly

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ilano, 12 aprile 2026 – Tragedia, domenica mattina verso le 6.30, sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico e Assago, in direzione Bologna: un uomo, Armando Perotti, ha improvvisamente perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro un tir fermo in una piazzola di sosta. Un impatto fatale che non gli ha lasciato scampo. È invece sopravvissuta Milly, la cagnolina che era con lui.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, Perotti stava percorrendo il tratto compreso tra gli svincoli di Corsico-Gaggiano e Assago, procedendo in direzione Bologna. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, l’uomo ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. A quel punto, l’auto ha deviato la propria traiettoria terminando la sua corsa contro un tir, che in quel momento si trovava regolarmente fermo in una piazzola.

https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/incidente-tangenziale-morto-cane-crg09o0p