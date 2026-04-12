Interventi su territorio marchigiano dei Vigili del fuoco
VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE
MONDOLFO (PU) – INCENDIO CANNA FUMARIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 16:00 in via Vittorio Veneto, per l’incendio di una canna fumaria in una palazzina di tre piani.
La squadra di Fano, con il supporto di un’autobotte e un’autoscala provenienti da Pesaro, ha spento l’incendio e messo in sicurezza l’area dell’intervento.
Nessuna persona coinvolta.
Sul posto la Polizia locale.
Dal Comando di Pesaro Urbino
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PESARO (PU) – CORNICIONE PERICOLANTE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 12:00 in via San Francesco, per un cornicione pericolante.
La squadra di Pesaro, con l’ausilio dell’autoscala, ha provveduto alla rimozione delle parti ammalorate e alla messa in sicurezza dell’area.
La strada è stata chiusa al traffico e al passaggio pedonale per tutta la durata dell’intervento.
Sul posto la Polizia Locale.
Dal Comando di Pesaro Urbino