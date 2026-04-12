Spread the love

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio a Forte dei Centri, nella frazione collinare tirrenica di Salice, in provincia di Messina, dove un vasto incendio è divampato interessando la zona e lambendo alcune villette presenti nell’area.

Le fiamme, alimentate dal vento di Scirocco, hanno richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Messina, supportati anche dal distaccamento Volontari di Antillo, giunti per contenere il rogo ed evitare che il fronte del fuoco possa ulteriormente estendersi. L’incendio ha provocato momenti di tensione tra i residenti della zona, preoccupati per la vicinanza delle fiamme alle abitazioni. Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Restano ancora da accertare le cause che hanno originato il rogo.

https://messina.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2026/04/12/messina-paura-a-salice-vasto-incendio-a-forte-dei-centri-coinvolte-alcune-villette-93d77138-cc6c-4fba-bc16-384d62e3118a