Sicurezza in cantina: vigili del fuoco nei padiglioni di Vinitaly

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stata inaugurata oggi, 12 aprile, la 58ª edizione di Vinitaly. E quest’anno la manifestazione si è arricchita di una presenza istituzionale inedita grazie ai vigili del fuoco, che hanno allestito un punto informativo nel Padiglione Hall 10 Piemonte, nello Spazio R2.

L’iniziativa nasce con il preciso intento di offrire linee guida operative e indicazioni chiare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, focalizzandosi sulle sfide specifiche che caratterizzano le attività di produzione vinicola. L’attività divulgativa si concentra sui principali fattori critici del comparto, analizzando con rigore il pericolo di incendio e la gestione di atmosfere potenzialmente esplosive. E particolare rilievo viene dato ai rischi strutturali legati agli ambienti confinati, oltre alle corrette modalità di deposito per le sostanze infiammabili e alla pianificazione delle emergenze.

All’interno dello stand, i visitatori possono osservare da vicino le strumentazioni tecnologiche impiegate quotidianamente dai soccorritori per la rilevazione di gas nocivi quali il metano, l’idrogeno solforato o il monossido di carbonio, fondamentali anche per monitorare i livelli di ossigeno nell’aria durante le lavorazioni.

La partecipazione dei vigili del fuoco alla kermesse veronese sottolinea come la prevenzione e il controllo siano pilastri necessari per tutelare le persone e salvaguardare le attività produttive del territorio. Attraverso questo confronto diretto con le aziende, l’istituzione mira a sensibilizzare gli operatori sul rispetto delle regole, ricordando che una corretta cultura della sicurezza rappresenta lo strumento più efficace per minimizzare i rischi ed evitare incidenti durante le delicate fasi della vinificazione.