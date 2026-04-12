VIDEO – L’auto della polizia che si è schiantata contro una casa ad Alaquàs stava inseguendo un veicolo che si era dato alla fuga da un posto di blocco.

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L’impatto ha provocato un incendio nella casa e ha reso necessario il soccorso di una donna di 67 anni intossicata dal fumo.

Secondo fonti della polizia, il veicolo della Polizia Nazionale che sabato si è schiantato contro un’abitazione ad Alaquàs (Valencia) era impegnato in un inseguimento di un’altra auto fuggita da un posto di blocco.

L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha provocato un incendio al piano terra dell’edificio e ha richiesto l’intervento di diverse squadre di soccorso

L’incidente è avvenuto durante un posto di blocco, quando un veicolo ha tentato la fuga. Ne è scaturito un inseguimento per le vie di Alaquàs.

Durante l’inseguimento, l’auto inseguita ha effettuato una brusca svolta. Per evitare una collisione diretta, il veicolo della polizia ha manovrato, finendo però per schiantarsi contro il garage di un’abitazione situata in via San Pascual .

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