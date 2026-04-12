domenica, Aprile 12, 2026
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VIDEO – Pesce luna gigante trovato morto in un canale a Venezia: corpo recuperato dai vigli del fuoco

Il Faro
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VENEZIA – Pesce luna trovato morto a pelo d’acqua nel canale Fasiol: è successo nella giornata di oggi, sabato 11 aprile, fronte Sacca Sessola, a Venezia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero del pesce che, date le grandi dimensioni, ostacolava la navigazione. 

L’animale è stato agganciato con un anghiere e legato dalla squadra sul fianco dell’APL (Autopompa Lagunare) e trascinato fino alla sede dell’azienda gestione rifiuti Veritas, dove è stato recuperato dall’acqua con un ragno meccanico.

https://www.ilmessaggero.it/video/animali/pesce_luna_venezia-9468639.html

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