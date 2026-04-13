15 edizione del Campionato italiano dei Vigili del fuoco di corsa campestre 15

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VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è svolta a Filecchio nel comune di Barga (LU) la 15ª edizione del Campionato italiano dei Vigili del fuoco di corsa campestre, un evento che ha unito sport, spirito di corpo e legame con il territorio.

Organizzata dal Comando dei Vigili del fuoco di Lucca insieme al Comune di Barga, nella media valle lucchese, la manifestazione ha registrato una partecipazione notevole: 109 atleti provenienti da 37 comandi di tutta Italia.

I partecipanti si sono sfidati in 9 categorie complessive (8 maschili e una femminile), rappresentando un’ampia varietà di età ed esperienza.

Il percorso, caratterizzato da continui saliscendi, ha messo alla prova resistenza e preparazione atletica, qualità fondamentali per chi svolge quotidianamente il lavoro di vigile del fuoco.

Atleti arrivati da ogni parte del Paese, dalle Alpi alla Sicilia, hanno dato vita a una competizione intensa e partecipata.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori del Comando di Lucca, che hanno sottolineato come la presenza di oltre cento colleghi rappresenti un forte segnale di coesione e orgoglio per tutto il Corpo.

L’evento si è concluso con la cerimonia di premiazione dei vincitori nelle diverse categorie, alla presenza del Direttore regionale Marco Frezza e del Comandante provinciale Salvatore Concolino, che hanno consegnato i riconoscimenti agli atleti.