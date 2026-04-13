Addestramento regionale delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco alle Rocche Bianche di Savona

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Il 9 aprile le Rocche Bianche di Savona hanno ospitato l’addestramento regionale dei cinofili del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (VVF) della Liguria. Un evento significativo che ha visto la partecipazione di 11 conduttori e altrettanti cani, impegnati in un’intensa giornata di esercitazioni tecniche e operative. Presenti anche 4 unità del comando provinciale di Imperia.

L’attività addestrativa ha avuto come obiettivo principale il potenziamento delle capacità operative delle unità cinofile, con particolare attenzione alla ricerca di persone disperse in ambienti impervi e alla gestione di scenari emergenziali complessi.

Nel corso della giornata sono state svolte diverse prove tecniche, tra cui la ricerca di persone disperse in ambiente boschivo e la gestione di situazioni di emergenza in spazi confinati.

Le unità cinofile dei Vigili del Fuoco rappresentano una componente fondamentale del sistema di soccorso, grazie alla capacità di intervenire rapidamente e localizzare persone disperse anche in condizioni difficili. L’addestramento regionale costituisce un momento essenziale di verifica, aggiornamento e miglioramento delle competenze operative.

L’esercitazione alle Rocche Bianche si è conclusa con esito positivo, confermando l’elevato livello di preparazione delle squadre coinvolte. Un ringraziamento è stato espresso a tutti i partecipanti e agli organizzatori per la riuscita dell’attività formativa.

https://www.rivieratime.news/addestramento-regionale-delle-unita-cinofile-dei-vigili-del-fuoco-alle-rocche-bianche-di-savona/