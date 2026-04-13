Casto, quattro escursionisti procurano un falso allarme al parco delle Fucine: ecco cosa è successo

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I quattro giovani, tutti sui 25 anni, appena entrati nella suggestiva «Stretta di Luina» si sono messi a urlare e creare allarme fino a che qualcuno, spaventato, ha allertato i soccorsi. In breve sono stati mobilitati l’ambulanza, i Vigili del fuoco, l’elisoccorso da Mantova (quello di Brescia era già in missione), e le forze dell’ordine. Tutti in campo per una missione di ricerca e soccorso che era però il frutto di una stupida invenzione.

Un Vigile del fuoco si è ben presto accorto che i giovani, in disparte, ridendo commentavano di averla «fatta grossa», mentre alla chetichella si allontanavano sulla via della cascata del «Pisot». Ma il diavolo fa le pentole, e non i coperchi: per entrare alla stretta di Luina avevano noleggiato l’imbragatura lasciando i loro documenti alla reception del Parco. Documenti che a quel punto hanno permesso di identificarli.

Ambulanze, vigili ed elicottero sono ripartiti dunque con un nulla di fatto, mentre i quattro – tre della provincia di Mantova e uno di Reggio Emilia – sono rimasti con i carabinieri. Il finale? Per ognuno di loro potrebbe scattare la denuncia per il reato di procurato allarme, senza contare le possibili conseguenze, anche economiche, per i costi dell’intervento.

https://www.bresciaoggi.it/territorio-bresciano/valsabbia/casto-quattro-escursionisti-procurano-un-falso-allarme-al-parco-delle-fucine-ecco-cosa-%C3%A8-successo-1.12982202