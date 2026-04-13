Dall’Omologazione all’Eccellenza: Il Potere del Metodo ad “Imbuto Aperto”

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MATTEO MARTINELLI

Nel mercato odierno le competenze tecniche diventano obsolete alla velocità di un click. Il vero asset strategico non è più cosa sai fare, ma la qualità umana e creativa con cui operi. Eppure, la formazione tradizionale agisce troppo spesso come un “imbuto chiuso”: accoglie individui pieni di potenziale per comprimerli, iniettando nozioni dall’esterno fino a incastrarli in ruoli rigidi ed esecutivi. La strategia vincente per aumentare il proprio valore percepito ed eccellere è ribaltare questo paradigma attraverso il metodo ad “imbuto aperto”. In questo modello, l’individuo non è un contenitore da riempire, ma il centro pulsante del processo. All’atto pratico, significa capovolgere letteralmente la prospettiva pedagogica. Il punto di partenza – l’apice più stretto del cono – non è il mercato o lo standard aziendale, ma l’interiorità profonda dell’individuo: la sua consapevolezza emotiva, le dinamiche relazionali e la sua identità più autentica. Si lavora dall’interno verso l’esterno. Invece di fornire soluzioni preconfezionate, si consegnano gli strumenti per destrutturare il “giudice interiore” e liberare il proprio estro. Così facendo, la percezione di sé si allarga. Uscendo dalla base larga dell’imbuto, il professionista non ha semplicemente memorizzato una singola mansione, ma ha sviluppato una matrice cognitiva e creativa flessibile. Questa profonda conoscenza si irradia, permettendo di adattarsi, innovare e portare valore in contesti molteplici, inclusi quelli che oggi non esistono ancora. Ecco perché metodologie esperienziali, esplorazioni affettivo-relazionali e tecniche derivate dalle arti espressive non sono semplici “soft skills” relegate al tempo libero, ma i più potenti asset strategici per la crescita. Sono gli unici grimaldelli capaci di abbattere quelle muraglie difensive che ci impediscono di evolvere.

Counselor Affettivo relazionale – Teatro terapeuta – Formatore Aziendale – Matteo Martinelli 320.1451997