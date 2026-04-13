Napoli Corso di Rilevanza Nazionale NBCR Livello III Operativo

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CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si è concluso in data 10 aprile il Corso di Rilevanza Nazionale NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) Livello III Operativo – 1ª Edizione Anno 2026, svoltosi presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli nel periodo compreso tra il 23 marzo e il 10 aprile 2026.

Il corso, di carattere altamente specialistico e inserito nel piano formativo nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, diretto dalla Dott.ssa Lina Di Giambernardino, affiancata da due vicedirettori del comando VVF Napoli ha visto la partecipazione di personale proveniente da diversi comandi d’Italia. Il percorso formativo ha coniugato una solida base teorica con un’intensa attività addestrativa sul campo. Le sessioni di didattica in aula hanno affrontato i fondamenti della valutazione e gestione del rischio in scenari NBCR complessi, le tecniche di rilevamento, identificazione e monitoraggio degli agenti contaminanti, le procedure operative e i protocolli di decontaminazione di livello avanzato, nonché il coordinamento interforze in situazioni di emergenza con coinvolgimento di agenti pericolosi.

Particolarmente significativa è stata la componente pratica del corso, che ha sfruttato due scenari di straordinario valore addestrativo nel contesto napoletano e flegreo. Questa fase conclusiva del corso ha assunto particolare rilievo istituzionale grazie alla presenza della Dirigente Vicario della Direzione Centrale per la Formazione, ing. Maria Pannuti, e della Dott.ssa Lina Di Giambernardino. La loro partecipazione ha testimoniato l’alto interesse della Direzione Centrale per la Formazione nei confronti di questa iniziativa addestrativa e il riconoscimento del valore strategico del percorso formativo realizzato dal Comando di Napoli.

Le strutture dell’ex Base NATO di Bagnoli, con la loro estensione e complessità architettonica, hanno offerto un contesto ideale per simulare scenari di rischio Biologico. L’area delle fumarole di Via Pisciarelli, nel comune di Pozzuoli, ha costituito uno scenario addestrativo di assoluta rarità e realismo. Inserita nel contesto del vulcanismo attivo dei Campi

Flegrei, quest’area presenta emissioni naturali di gas vulcanici – tra cui anidride carbonica e acido solfidrico – che hanno permesso ai corsisti di operare in presenza di agenti chimici reali, con tutte le implicazioni operative e di sicurezza che ne derivano.

Tale scelta addestrativa testimonia la volontà del Corpo Nazionale di formare operatori capaci di affrontare situazioni

di emergenza in contesti geofisicamente complessi, particolarmente rilevanti per il territorio campano.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli Ing. Giuseppe Paduano ha espresso piena soddisfazione per l’esito del corso: “La 1ª Edizione del Corso NBCR Livello III Operativo rappresenta un traguardo importante per il Comando di Napoli e per l’intero sistema di risposta alle emergenze del territorio. Formare operatori altamente specializzati nel rischio NBCR

significa investire nella sicurezza dei cittadini e nella capacità di risposta del nostro Corpo. Gli scenari scelti per le esercitazioni – Bagnoli e Pisciarelli – hanno reso questo corso unico nel suo genere, restituendo ai partecipanti un’esperienza addestrativa di altissimo livello.