Occupano casa disabitata e provocano un incendio. Un fermato a Castano Primo

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CASTANO PRIMO – Vigili del Fuoco in azione nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, a Castano Primo in seguito a un incendio scoppiato in un immobile da tempo dismesso (nella foto). È probabile che le fiamme siano state provocate da alcuni occupanti abusivi, nel tentativo di accendere un fuoco per scaldarsi.

L’allarme è scattato poco dopo le 14.00 alla Cava Seratoni in via della Valle, al limite del territorio di Castano. Le fiamme si sono levate dall’edificio all’ingresso della cava, dove c’erano gli uffici. Nonostante gli ingressi siano stati murati, alcune persone sono riuscite a introdursi all’interno. Dentro tre immigrati, due fuggiti

Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco con due veicoli, due pattuglie dei Carabinieri, altre due della Polizia locale, mezzi della Protezione civile e un’ambulanza. Le operazioni di spegnimento sono durate oltre due ore.

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