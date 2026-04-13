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Paura nella tarda serata di ieri a Riva del Garda, dove un incendio è divampato al piano terra di una palazzina in via Pascoli, provocando il ferimento di due persone e rendendo inagibile l’appartamento coinvolto.

Il rogo ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, allertati tramite il numero unico per le emergenze. Sul posto sono rapidamente confluite diverse squadre, insieme alle forze dell’ordine, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Due residenti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per sintomi di intossicazione da fumo. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi, ma restano sotto osservazione.

L’appartamento interessato dall’incendio è stato dichiarato inagibile, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo. Non si esclude alcuna ipotesi, mentre i tecnici proseguono le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

https://www.lapiazzaweb.it/news/cronaca/660104/riva-del-garda-appartamento-in-fiamme-due-persone-intossicate.html