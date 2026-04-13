VIDEO – Tre feriti nello schianto di un piccolo aereo su una strada di Phoenix.
Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Phoenix, il piccolo idrovolante ha effettuato un atterraggio di emergenza. Tre persone a bordo hanno riportato ferite lievi e sono riuscite a uscire dal velivolo prima dell’arrivo dei soccorsi.
Tutte le persone coinvolte sono state visitate sul posto e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Nessun altro è rimasto ferito.
Il capitano DJ Lee ha affermato che è stato un miracolo che l’aereo sia riuscito ad atterrare senza colpire auto o edifici, dato che la 7th Street può essere molto trafficata da auto, pedoni e ciclisti, oltre ai ristoranti e agli appartamenti nelle vicinanze.
“Per fortuna, tutti sono usciti illesi e nessuno si è fatto male gravemente”, ha detto. “Considerando quanto sia trafficata la 7th Street e tutta questa zona, il fatto che non abbia colpito nient’altro… per me è già di per sé un miracolo.”
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