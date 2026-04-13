VIDEO – Tre feriti nello schianto di un piccolo aereo su una strada di Phoenix.

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Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Phoenix, il piccolo idrovolante ha effettuato un atterraggio di emergenza. Tre persone a bordo hanno riportato ferite lievi e sono riuscite a uscire dal velivolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Tutte le persone coinvolte sono state visitate sul posto e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Nessun altro è rimasto ferito.

Il capitano DJ Lee ha affermato che è stato un miracolo che l’aereo sia riuscito ad atterrare senza colpire auto o edifici, dato che la 7th Street può essere molto trafficata da auto, pedoni e ciclisti, oltre ai ristoranti e agli appartamenti nelle vicinanze.

“Per fortuna, tutti sono usciti illesi e nessuno si è fatto male gravemente”, ha detto. “Considerando quanto sia trafficata la 7th Street e tutta questa zona, il fatto che non abbia colpito nient’altro… per me è già di per sé un miracolo.”

https://www.fox10phoenix.com/news/small-plane-makes-emergency-landing-phoenix-road