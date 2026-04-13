Vigili del Fuoco intervenuti a Corniglia per soccorrere una persona caduta nei pressi delle Marina di Corniglia.

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VIGILI DEL FUCO DI LA SPEZIA

A dare l’allarme, un residente della zona, che segnalava i forti dolori alla schiena del malcapitato, impossibilitato a muoversi.

Dalla centrale dei Vigili del Fuoco di La Spezia, si è recata sul posto una squadra con un fuoristrada ed un mezzo attrezzato SAF (Speleo Alpino Fluviale), data la zona impervia, mentre veniva allertato l’elisoccorso Drago di stanza a Genova. In pochi minuti l’infortunato è stato raggiunto dai volontari del 118, dal Soccorso Alpino e dai Vigili del Fuoco e, apportate le prime cure, è stato stabilizzato all’interno di una barella Toboga ed elitrasportato all’ospedale San Martino di Genova per ulteriore cure ed accertameti.Nella mattinata di oggi i Vigili del Fuoco di La Spezia sono intervenuti a Corniglia per soccorrere una persona caduta nei pressi delle Marina di Corniglia.