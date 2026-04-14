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Sit in di protesta dei vigili del fuoco davanti al distaccamento che si trova nel quartiere Carrassi, in via De Vito Francesco. “Le condizioni della caserma, già più volte denunciate negli anni, continuano a peggiorare – dichiara Emanuele Antonacci Segretario UIL FP VVF Bari Bat -, incidendo in maniera diretta sulla sicurezza del personale e sull’efficacia del servizio reso alla cittadinanza. Non è più tollerabile che uomini e donne chiamati ogni giorno a garantire la sicurezza pubblica siano costretti a lavorare in ambienti che non rispettano i minimi standard di vivibilità e sicurezza”.

“É ormai improcrastinabile – dicono – una ristrutturazione e messa in sicurezza dello stabile. È stata avviata anche una raccolta firme che fino ad ora ha raccolto 500 sottoscrizioni, a riprova del fatto che il problema è molto sentito anche dalla comunità”.

https://telenorba.it/2026/04/14/bari-sit-in-di-protesta-dei-vigili-del-fuoco-peggiorano-le-condizioni-della-caserma/