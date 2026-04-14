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Bus prende fuoco nel deposito a Castellanza, intervento dei vigili del fuoco.

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, intorno alle 8, a Castellanza in via per Olgiate, all’interno di un posteggio di autobus, per l’incendio di un bus di linea.

Sul posto sono intervenuti con un’autopompa e un’autobotte, riuscendo a spegnere rapidamente le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ad altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Il bus, che si trovava fermo in attesa di entrare in servizio, è stato completamente interessato dall’incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Concluse le operazioni di spegnimento, l’area è stata messa in sicurezza.

https://primasaronno.it/cronaca/bus-in-fiamme-nel-deposito-intervento-dei-vigili-del-fuoco/