martedì, Aprile 14, 2026
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Capriolo si perde fra le case, il povero animale spaventato recuperato dai vigili del fuoco e liberato nel bosco

Il Faro
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E’ successo nella serata di ieri, il capriolo non riusciva più a ritrovare la strada per tornare nel bosco ed è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco 

BRESSANONE. Sono stati attimi di apprensione quelli vissuti nella serata di ieri per un capriolo che si è smarrito finendo tra gli edifici residenziali. 

Il povero animale non è più riuscito a ritrovare la strada per tornare nel bosco. Nel quartiere di Millan sono quindi intervenuti i vigili del fuoco.

Il personale ha operato con la massima cautela per riuscire a catturare il povero animale spaventato per poi liberarlo in una vicina area boschiva

Capriolo si perde fra le case (IL VIDEO), il povero animale spaventato recuperato dai vigili del fuoco e liberato nel bosco – il Dolomiti

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