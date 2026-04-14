Capriolo si perde fra le case, il povero animale spaventato recuperato dai vigili del fuoco e liberato nel bosco
E’ successo nella serata di ieri, il capriolo non riusciva più a ritrovare la strada per tornare nel bosco ed è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco
BRESSANONE. Sono stati attimi di apprensione quelli vissuti nella serata di ieri per un capriolo che si è smarrito finendo tra gli edifici residenziali.
Il povero animale non è più riuscito a ritrovare la strada per tornare nel bosco. Nel quartiere di Millan sono quindi intervenuti i vigili del fuoco.
Il personale ha operato con la massima cautela per riuscire a catturare il povero animale spaventato per poi liberarlo in una vicina area boschiva
Capriolo si perde fra le case (IL VIDEO), il povero animale spaventato recuperato dai vigili del fuoco e liberato nel bosco – il Dolomiti