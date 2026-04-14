Convegno ENPA – Reggia di Venaria, Torino 11 aprile 2026

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Lo scorso sabato, 11 aprile 2026, presso la Sala Conferenze di Cascina Medici della Reggia di Venaria si è tenuto il convegno “35 anni della Legge 281/1991: dalla tutela degli animali alle fragilità sociali”, promosso dall’ENPA OdV.

All’incontro erano presenti il presidente nazionale dell’ENPA Carla Rocchi, il Sindaco di Venaria, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri e, per il comando di Torino, il dirigente vicario Giuseppe Giannace e l’Ispettore Antincendi, Andrea Imperio.

Durante il convegno sono stati trattati i temi relativi al Protocollo d’intesa sottoscritto il 31 luglio 2024 tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Vuoco e l’Ente Nazionale Protezione Animali.