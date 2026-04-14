Il femminicidio Torzullo ed un figlio tra macerie familiari 

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SIMONA CONSONI

“Il femminicidio di Federica Torzullo lascia dietro di sé una tragedia che non si esaurisce nell’uccisione di una donna. Al centro c’è un bambino condannato a crescere tra assenze, silenzi e macerie familiari. Ha perso la madre. Ha un padre accusato di averla uccisa. E nelle ore successive alla tragedia anche i nonni paterni si sono tolti la vita, travolti da quanto accaduto: un ulteriore trauma, di difficilissima elaborazione, che allarga ancora di più il cratere di dolore attorno a questo bambino. Per ora è stato affidato ai nonni materni, ma nulla cancella il fatto che la sua infanzia sarà segnata da una perdita multipla che nessun figlio dovrebbe conoscere.

Ma c’è anche un punto pubblico, politico, culturale, che non può essere taciuto. Nel nostro Paese è già accaduto che l’aggravante della crudeltà venisse esclusa persino davanti a una violenza impressionante: è successo nel caso di Giulia Cecchettin, uccisa con 75 coltellate, quando la Corte d’Assise di Venezia ritenne non provata la volontà di infliggere sofferenze ulteriori.

Per questo oggi va detto con chiarezza: davanti a numerose coltellate, a ferite concentrate anche su volto e collo, non si può arretrare nel linguaggio prima ancora che nel diritto. Non si può correre il rischio di attenuare ciò che, nella sua brutalità, chiede invece di essere riconosciuto pienamente.

Perché il modo in cui nominiamo questi fatti non è un dettaglio. È una scelta culturale e civile. È il modo con cui una società decide se vedere davvero la violenza o se, ancora una volta, addolcirla.

E soprattutto è un dovere verso quel figlio, rimasto vivo dentro una devastazione che gli cambierà per sempre la vita.”