Incendio negli uffici Amts: due lavoratori ustionati e un impiegato intossicato dal fumo

Spread the love

uesta mattina è stato domato dagli stessi impiegati Amts con l’utilizzo degli estintori e successivamente dai vigili del fuoco un principio d’incendio negli uffici dell’azienda, nella sede della zona industriale di Catania. Intorno alle 12 due operai di una ditta specializzata stavano ultimando dei lavori di rifacimento di uno dei servizi al primo piano e durante l’utilizzo del materiale di copertura si sono generate delle fiamme, prontamente estinte.

I due operai coinvolti, sono stati condotti immediatamente all’ospedale Cannizzaro avendo riportato delle ustioni, ma fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Ricoverato per accertamenti anche un impiegato Amts per una lieve intossicazione, dovuta al fumo. Nessun danno alla struttura, realizzata con materiale ignifugo. Sul luogo sono intervenuti le forze dell’ordine, vigili del fuoco e sanitari del 118.