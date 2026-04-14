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Attimi di tensione questa mattina in un bosco tra Cianciana e Raffadali, dove il personale della Forestale era impegnato nei lavori di tagliafuoco. Una donna di circa sessant’anni, in servizio, è scivolata sulle rocce riportando traumi all’addome e alla schiena. La zona particolarmente impervia ha reso complesso l’intervento dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso, che hanno richiesto il supporto dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca. La squadra ha operato utilizzando corde, spinale e toboga per immobilizzare la ferita e trasportarla fino al punto di atterraggio dell’elicottero. La donna è stata poi affidata all’équipe sanitaria e trasferita all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

https://www.telemontekronio.it/articoli/incidente-ad-operaia-forestale-intervenuti-vigili-del-fuoco-di-sciacca-103099