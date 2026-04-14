Incidente alle Acciaierie Venete. Crolla contenitore con 90 tonnellate di acciaio fuso: 4 operai gravissimi

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PADOVA – Quattro operai feriti, ustionati, dei quali tre che versano in gravissime condizioni: questo il bilancio del tremendo incidente avvenuto questa mattina – domenica 13 maggio – poco prima delle otto alle Acciaierie Venete di Corso Francia, a Padova. Sul posto, oltre ai pompieri, i carabinieri e lo Spisal.

La dinamica dell’incidente nella catena di lavorazione non è ancora molto chiara, un contenitore di acciaio fuso contenente 90 tonnellate di materiale incandescente sarebbe crollato per la rottura di un perno, gli schizzi di magma avrebbero quindi investito i quattro operai: Bratu Marian, residente a Cadoneghe e Sergiu Todita, moldavo di 39 anni. Gli altri operai feriti sono Simone Viivan, residente a Vigonovo e David Federic G. Di Natale, italo-francese residente a Santa Maria di Sala.

La fuoriuscita di acciaio fuso ha generato un principio di incendio nel reparto fonderia, che è stato poi messo controllo e successivamente domato dalle squadre dei pompieri di Padova.

Due degli operai colpiti dal getto incandescente hanno riportato ustioni al 100% del corpo, e sono in condizioni gravissime. Lo riferiscono fonti sanitarie. I due pazienti si trovano nei centri di Padova e Cesena. Un terzo lavoratore presenta ustioni al 70% del corpo, ed è ricoverato a Verona. un quarto, meno grave, è all’ospedale Sant’Antonio di Padova.

https://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/incidente_acciaierie_venete_padova-3728779.html?next_page=3