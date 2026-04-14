VIDEO – La maxi esercitazione. Centotrenta vigili del fuoco, mobilitazione a Pisa: “Pronti per ogni scenario
Pisa, 14 aprile 2026 – Una grande prova. Fino a venerdì Pisa si trasformerà in uno scenario per la maxi esercitazione dei vigili del fuoco. Il Comando di Pisa coordinerà la seconda “pre-exercise” nazionale per i moduli Usar Italy (Urban Search and Rescue). Giorni che serviranno ai team italiani per partecipare alla sfida internazionale che si terrà dal 18 al 22 maggio, quando si svolgerà la vera e propria esercitazione di classificazione alla presenza di esperti classificatori Insarag (Nazioni Unite) provenienti da tutto il mondo.
L’obiettivo è ottenere l’abilitazione che consente ai “team italiani di intervenire nelle più gravi catastrofi mondiali garantendo i massimi standard operativi”. Il comandante provinciale Nicola Ciannelli spiega come si svolgeranno le giornate.
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