Lotta: 20° Memorial Franco Costa. Presente il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco di Reggio
Al PalaRescifina di Messina giornata di Lotta Olimpica, organizzata, in maniera impeccabile, dalla Judo Franco COSTA Presieduta dalla pluricampionessa Katarzyna JUSZCZAK e sostenuta dal C.R. Sicilia Lotta del presidente Prof. Franco SORBELLO, ha visto un centinaio di lottatori e lottatrici in rappresentanza di 14 società, arrivate da tutta la Sicilia e la Calabria, cimentarsi in incontri spettacolari dando dimostrazione di come una disciplina quale la Lotta possa entusiasmare e dare spettacolo.
Il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, ha onorato il Memorial portando in gara 12 atleti, 8 maschi dai 12 ai 18 anni e 4 femmine di pari età, conquistando ben 11 medaglie cosi distribuire:
Risultati Gara Maschile:
ORO: Michael LAURENDI Cat.kg. 38 Under 15 – Mattia SPANO’ Cat. Kg. 41 Under 15 – Adriano BRUNO Cat. Kg. 48 Under 15 – Cristian MUSCIANESE Cat. Kg. 63 Under 20.
ARGENTO: Gabriele LIA Cat. Kg. 57 Under 15 – Manuel DIGIFICO Cat. kg. 68 Under 15.
BRONZO: Davide TIBULEAC Cat. Kg. 57 Under 15.
Risultati Gara Femminile:
ORO: Alessia CROCE’ Cat. Kg. 54 Under 15 – Giorgia Gattuso Cat. Kg. 62 Under 15.
ARGENTO: Emma ARENA Cat. Kg. 46 Under 15 – Enrica PELLICANO’ Cat. Kg. 66 Under 15.
Presente in gara, nella categoria di peso fino a 57 kg., al suo primo impegno sportivo, Pasquale REPACI classificato al 5° posto.
Grande soddisfazione, all’interno del Team reggino, accompagnato dal Dirigente Mimmo SPANO’ e seguito dai Tecnici, Fabio SPANO’ e Mariano ARENA che nella speciale classifica per società chiude al 2° posto, su 14 club presenti, preceduto dal Lotta Club Jonio di Catania.
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