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Una manovra altamente realistica e articolata ha coinvolto in una recente mattinata diversi corpi dei vigili del fuoco volontari del territorio, impegnati in un’esercitazione tecnica organizzata dal corpo dei Vigili del fuoco di Ragoli.

All’attività hanno preso parte anche i corpi di Preore, Montagne, Bolbeno, Zuclo e Dorsino, con il supporto del laboratorio APVR.

Nel corso della manovra sono stati ricreati diversi scenari di emergenza, pensati per simulare situazioni complesse e migliorare la capacità di intervento in contesti reali.

Tra le prove affrontate, la ricerca di persone disperse all’interno di una struttura invasa dal fumo, lo spegnimento di un incendio in un silos tramite autoscala e il soccorso di un infortunato rimasto bloccato in cima alla stessa struttura, con successiva calata in sicurezza. Un ulteriore scenario ha previsto l’estricazione di un ferito rimasto intrappolato sotto una macchina operatrice e travi di legno.

Esercitazioni di questo tipo rappresentano momenti fondamentali per la formazione e la crescita operativa dei vigili del fuoco volontari, consentendo il confronto tra diversi corpi e la condivisione di tecniche e procedure.

L’obiettivo è mantenere elevato il livello di preparazione e garantire interventi sempre più efficaci e coordinati sul territorio.

https://lavocedeltrentino.it/dalle-valli/manovra-congiunta-dei-vigili-del-fuoco-simulati-interventi-complessi-tra-ricerca-dispersi-e-soccorso-su-silos/