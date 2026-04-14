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Scuolabus si schianta contro un’auto e si ribalta, a bordo 21 bambini: cinque feriti

Il Faro
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BUJA – Paura questa mattina, 19 settembre, lungo la strada tra Buja e Treppo Grande, dove uno scuolabus con a bordo un 21 bambini delle scuole elementari e dell’asilo si è schiantato contro un’auto e si è ribaltato intorno alle 8.15.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco e i sanitari del 118, che stanno prestando i primi soccorsi ai piccoli passeggeri e all’autista del mezzo.

I bambini sono tutti riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo. Nella carambola sono rimasti lievemente feriti il conducente, un insegnante accompagnatore e due bambini. Ha riportato lesioni lievi anche il conducente dell’altro veicolo coinvolto. 

https://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/scuolabus_incidente_auto_bambini_feriti_buja_treppo_grande-9077167.html

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