Sente un lamento dal cofano dell’auto e chiama i pompieri: in salvo un gattino

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Ieri sera 13 aprile in corso Stati Uniti una donna ha bloccato la sua auto e ha composto il 115. Il personale è arrivato in tempi rapidi mettendo in salvo l’animale, che di fatto ha rischiato di fare una fine orrenda

Ieri 13 aprile alle 19 in corso Stati Uniti a Padova è stato richiesto l’intervento del 115 per un probabile animale che si era nascosto nel motore di un mezzo. Il personale dei pompieri è arrivato in pochi minuti. Dopo aver rintracciato la richiedente, hanno preso in esame l’auto intuendo subito che all’interno vi fosse un gatto.

I vigili del fuoco, non senza fatica, sono riusciti a prelevarlo dal mezzo e ad affidarlo alle cure della stessa richiedente. L’animale, seppur spaventato per l’insolita avventura, non ha subito danni fisici e ora verrà accudito con tutto l’amore del caso dopo la grande paura.