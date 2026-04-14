Testato il nuovo impianto antincendio nella Pineta di Riviera

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La Pineta di Riviera a Lignano Sabbiadoro è stata teatro di una esercitazione finalizzata a testare sul campo il nuovo impianto antincendio realizzato con fondi regionali della Protezione civile lungo via Tagliamento, via delle Terme e via delle Arti. Un’infrastruttura, che si estende per oltre due chilometri di linea e rappresenta un intervento strategico per la tutela del territorio.

Al test hanno partecipato una decina di Vigili del Fuoco di Lignano Sabbiadoro e Latisana con 5 mezzi, una dozzina di volontari della Protezione civile comunale con 5 mezzi, funzionari regionali e provinciali, oltre a agenti del Corpo forestale e della Polizia locale.

Durante la prova sono stati accesi fumogeni per simulare un principio di incendio, permettendo alla innovativa telecamera termica installata sull’acquedotto di Pineta di rilevare rapidamente la presenza di fumo e attivare il sistema di allerta. Verificata anche l’efficacia del sistema di distribuzione dell’acqua attraverso gli idranti installati lungo la strada ai margini della pineta.

“L’area interessata dall’intervento si estende per circa 117 ettari e costituisce un contesto naturalistico di grande pregio, ma al tempo stesso vulnerabile, già teatro in passato, di episodi di incendio e l’esercitazione di oggi – ha commentato l’Assessore comunale alla Protezione civile Marco Donà – ha rappresentato un momento di collaborazione interforze, coniugando prevenzione e capacità di pronto intervento, tecnologia avanzata e coordinamento tra Enti”. “L’obiettivo è garantire la massima sicurezza per cittadini, turisti e territorio” – ha aggiunto.

Le prove hanno anche consentito di valutare possibili potenziamenti del sistema per garantire maggiore efficacia in caso di emergenza reale.

https://www.rainews.it/amp/tgr/fvg/articoli/2026/04/testato-il-nuovo-impianto-antincendio-nel-bosco-di-lignano-riviera–f0cc4e58-a5da-4cb0-86ec-3c8312b8b5c0.html