Un tenente dello sceriffo è tra i 5 accusati di omicidio nella mortale esplosione di un deposito di fuochi d’artificio in California.

Spread the love

ESPARTO, California — Cinque persone sono state accusate di omicidio in relazione alla micidiale esplosione avvenuta in un deposito illegale di fuochi d’artificio nel nord della California, che ha causato la morte di sette persone e ha scosso una piccola comunità agricola, hanno dichiarato venerdì le autorità.

Le accuse derivano da un’incriminazione da parte del gran giurì relativa all’esplosione del 1° luglio che ha ferito altre due persone, ha dichiarato il vice procuratore distrettuale della contea di Yolo, Clara Nabity. Uno degli accusati di omicidio è Samuel Machado, che all’epoca dell’esplosione era tenente del dipartimento dello sceriffo della contea di Yolo. Secondo la Nabity, Machado aveva illegalmente immagazzinato oltre 453.000 chilogrammi di fuochi d’artificio nella sua proprietà e aveva sfruttato la sua posizione presso l’ufficio dello sceriffo per eludere i controlli man mano che l’attività illecita si espandeva.

https://www.firerescue1.com/Arson-Investigation/sheriffs-lieutenant-among-5-charged-with-murder-in-deadly-calif-fireworks-warehouse-explosion