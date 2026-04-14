martedì, Aprile 14, 2026
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Via dei Gordiani: scoppia l’incendio nel campo rom durante la rissa, nel caos un poliziotto mette in salvo un bimbo

Il Faro
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Nella notte in via dei Gordiani è scoppiato il caos a causa di una lita tra famiglie. L’intervento della polizia

Notte di paura in via dei Gordiani a Roma. Una lite tra famiglie nel campo rom ha scatenato il caos culminato con un incendio di alcuni moduli abitativi. La polizia  è intervenuta per sedare la rissa e un agente è riuscito a salvare un bimbo che rischiava di restare ferito in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Il bilancio è di quattro persone arrestate

https://video.corriere.it/roma/via-dei-gordiani-scoppia-l-incendio-nel-campo-rom-durante-la-rissa-nel-caos-i-vigili-mettono-in-salvo-un-bimbo/67f55cc1-69b8-4f9f-a0b3-3465e593axlk

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