VIDEO – I vigili del fuoco di New York combattono un incendio di proporzioni enormi in una segheria.

Spread the love

NEW YORK — I vigili del fuoco hanno combattuto un vasto incendio di quinto livello scoppiato venerdì sera all’interno di un deposito di legname nel Queens, ha riferito il FDNY.

Centinaia di vigili del fuoco e personale di pronto soccorso si sono precipitati sul luogo dell’incendio dopo una chiamata al 911 che segnalava del fumo proveniente dall’interno di un edificio di due piani intorno alle 19:30 all’incrocio tra la 130th Street e la 23rd Avenue a College Point .

Non risultava esserci nessuno all’interno dell’edificio. I vigili del fuoco, una volta entrati, hanno inizialmente faticato a spegnere le fiamme.

“L’elevata intensità delle fiamme e la grande quantità di combustibile hanno limitato la loro capacità di spegnere l’incendio”, ha dichiarato il vice capo dei vigili del fuoco di New York, Michael Meyers. “Il 52° battaglione ha dovuto evacuare tutti i membri dall’edificio perché temevano che non ci fosse alcun pericolo per la vita e che l’incendio stesse raggiungendo proporzioni enormi.”