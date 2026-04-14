martedì, Aprile 14, 2026
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Vigili del fuoco

VINITALY 2026, visita del Sottosegretari Prisco e del apo del Ccorpo Nazionale Mannino

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO

Il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco e il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino hanno visitato il presidio dei vigili del fuoco a Vinitaly 2026.
Per la prima volta dalla nascita della manifestazione, il Corpo nazionale è presente direttamente in fiera con uno spazio dedicato alla sicurezza, a supporto di un settore strategico come quello vitivinicolo.
“La presenza del Corpo Nazionale a Vinitaly segna un passaggio storico – ha dichiarato il Sottosegretario Prisco –. Investire nella prevenzione e nella cultura della sicurezza significa proteggere le imprese e rafforzare il sistema Paese. La sicurezza è una leva di sviluppo e modernizzazione”.
Un’iniziativa che rafforza il ruolo dei vigili del fuoco non solo nell’emergenza, ma anche nella prevenzione e nella formazione a tutela di aziende e lavoratori.

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