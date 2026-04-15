Castelfranco in Miscano, esplosione in un’abitazione: ferita una 92enne

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Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Castelfranco in Miscano, dove una 92enne è rimasta ferita alla testa in seguito a un’esplosione avvenuta al piano terra di un’abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle ore 17, quando alcuni vicini hanno udito un forte boato provenire dalla casa. Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe stata causata da una probabile fuga di gas GPL. La donna, in quel momento, stava entrando nella cucina esterna situata al piano terra dell’edificio, ha acceso l’interruttore della luce ed è stata investita dallo scoppio.

Immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di San Marco dei Cavoti e Vitulano, oltre ai sanitari del 118. In particolare, sono giunti l’automedica da San Marco dei Cavoti e un’ambulanza da Ginestra degli Schiavoni.

La donna è stata soccorsa e medicata dal personale sanitario. Pur avendo riportato ferite a seguito dell’esplosione, le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare gli accertamenti per chiarire con esattezza le cause dell’incidente. Sono in corso ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti.

https://www.ntr24.tv/2026/01/19/castelfranco-in-miscano-esplosione-in-unabitazione-ferita-una-92enne/