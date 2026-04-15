Coppia di escursionisti belgi rimasta bloccata in un’area montana innevata – Individuato il corpo senza vita

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VIGILI DEL FUOCO

Si sono concluse tragicamente le ricerche dell’escursionista belga disperso da ieri sera in territorio montano, a Campitello Matese. Dopo il salvataggio della donna avvenuto nella notte, vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza hanno individuato il corpo senza vita dell’uomo.

CAMPITELLO MATESE – Dalla serata di ieri vigili del fuoco impegnati nel territorio di Campitello Matese (CB) per la ricerca di una coppia di escursionisti belgi rimasta bloccata in un’area montana innevata: nella notte, vigili del fuoco e personale del soccorso alpino, sono riusciti a individuare e portare al sicuro la donna.

In atto le operazioni di ricerca dell’uomo in località Monte Miletto, nel comprensorio del Matese, in provincia di Isernia.

Sul posto sono impegnate diverse squadre di soccorso coordinate per la perlustrazione dell’area. A supporto delle operazioni è giunto un elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Pontecagnano.

Le operazioni sono rese difficoltose delle avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da fitta nebbia e scarsa visibilità.