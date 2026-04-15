Donald Trump ha criticato duramente Giorgia Meloni

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In un’intervista al Corriere della Sera ha detto di essere «scioccato» da lei, e l’ha accusata di non voler aiutare gli Stati Uniti

In una breve intervista data alla giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza, il presidente statunitense Donald Trump ha criticato molto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con cui fino a poco tempo fa aveva notoriamente buoni rapporti: è la prima volta che succede. Parlando delle scelte fatte da Meloni per gestire la crisi del commercio di petrolio e di gas iniziata con la guerra in Medio Oriente, ha detto: «Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo».

Sempre in riferimento alla guerra, Trump ha aggiunto che Meloni «non pensa che l’Italia dovrebbe essere coinvolta. Pensa che l’America dovrebbe fare il lavoro per lei». Ieri Meloni ha definito «inaccettabili» le critiche fatte da Trump a papa Leone XIV, in quello che è diventato un grosso scontro che ha suscitato molte reazioni politiche in Italia. Nell’intervista al Corriere, Trump ha detto riferendosi a Meloni: «È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha un’arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità».

https://www.ilpost.it/2026/04/14/donald-trump-critica-giorgia-meloni