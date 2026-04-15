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Due giorni tra samurai, concerti, anime e street food: a Roma tornano i Japan Days

Il Faro
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Japan Days tornano a Roma il 25 e 26 aprile all’Atlantico Live (EUR), con una nuova edizione ricca di emozioni. Due magiche giornate tra tradizione e modernità, tra cibo autentico, musica, arti marziali, intrattenimento per tutte le età e 100 espositori provenienti da tutta la penisola. Inoltre, il pubblico potrà gustare il meglio dello street food nipponico — onigiri, kare rice, yakitori, takoyaki, gyoza, ecc. — oltre a partecipare a degustazioni di matcha e a lezioni dedicate al sakè.

I visitatori potranno partecipare a laboratori di kintsugishodō (calligrafia), lingua giapponesemizuhiki (amuleto), origamibonsaiikebanakodekamadisegnare manga e molto altro ancora. Sarà presente anche l’art director e illustratrice Laura Zavalloni con Disegnare il Giappone di Miyazaki, un workshop per tutti gli amanti di anime e manga.

Tra gli ospiti speciali, Yosuke Aikawamoderno samurai giapponese e maestro di katana, offrirà esibizioni live di spada, mentre l’acquerellista giapponese Ayano Otani sarà protagonista di due imperdibili workshop e di un talk sulla magia delle illustrazioni nipponiche. Rebecca Guerra (@Rebecca Cosplay) si esibirà in un suggestivo concerto al pianoforte ispirato alle composizioni di Joe Hisaishi per i film dello Studio Ghibli. Infine, Clara Serina, storica voce delle sigle dei cartoni animati anni Ottanta (tra cui Lady Oscar), sarà protagonista di un concerto e di un Meet & Greet con i fan. Un’occasione speciale per rivivere dal vivo brani iconici che hanno segnato un’intera generazione.

https://www.mondojapan.net/due-giorni-tra-samurai-concerti-anime-e-street-food-a-roma-tornano-i-japan-days/

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