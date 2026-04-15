Frontale tra camion e furgone: morto un 48enne. Grave l’altro conducente

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MARIANO DEL FRIULI (GORIZIA) – Incidente mortale nel primo pomeriggio di mercoledì 15 aprile sulla Variante 305 a Mariano del Friuli, al confine con Cormons. Nello scontro fra un camion e un furgone frigorifero è morto un uomo di 48 anni di Udine, alla guida del secondo veicolo.

Il violentissimo impatto frontale si è verificato alle 13 nelle vicinanze del ponte sul torrente Versa, per cause ora al vaglio delle forze dell’ordine. Due i mezzi coinvolti: un furgone frigorifero condotto dalla vittima, che viaggiava verso Cormons, e un camion carico di ghiaia che procedeva in senso opposto. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il 48enne, ma il medico ha infine dovuto decretare il decesso.

Ferito gravemente il camionista, un 55enne di Mansuè (Treviso) di origine albanese: è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Trieste.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, deviato sulla viabilità secondaria per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.