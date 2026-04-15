Google Maps cala l’asso: navigazione in 3D, IA e la rivincita su Apple

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MATTEO MARTINELLI

Da qualche anno a questa parte, Apple aveva piazzato la freccia e superato a destra Google Maps, almeno nei grandi centri urbani dove la sua Detailed City Experience faceva da padrona. Ma a Mountain View non amano certo restare a guardare la targa degli altri, ed ecco servita la contromossa: un aggiornamento che porta la Navigazione Immersiva e rimescola le carte in tavola.Addio alle vecchie piantine piatte. Sfruttando la mole infinita di dati raccolti da Street View, Maps sfodera ora una riproduzione tridimensionale quasi maniacale dell’ambiente circostante.

Palazzi, cavalcavia e dettagli del paesaggio prendono forma, ma con furbizia: gli edifici diventano trasparenti man mano che ci si avvicina, per non impallare mai la visuale proprio allo svincolo decisivo. A questo si aggiunge uno zoom intelligente, pronto ad accompagnare il guidatore nei cambi di corsia più ostici. E a proposito di corsie, la precisione fa un salto di qualità netto. Strisce pedonali, semafori e segnali di stop sono finalmente mappati al millimetro. Sotto il cofano, poi, il sistema macina cinque milioni di aggiornamenti sul traffico al secondo. Il risultato è un navigatore che smette di imporre percorsi alternativi in silenzio e inizia a negoziare: ti avvisa se una strada è più scorrevole ma allunga il viaggio di tre minuti, lasciando a te l’illusione – o il privilegio – della scelta finale.

A chiudere il cerchio ci pensa l’onnipresente Gemini. L’Intelligenza Artificiale di Google sale fisicamente a bordo, trasformandosi da semplice mappa a vero e proprio co-pilota. Suggerisce le tappe migliori, scova il ristorante giusto per spezzare il viaggio e tiene il conto dei pedaggi. Tutto questo arsenale tecnologico ha già iniziato il suo rollout negli Stati Uniti e invaderà gradualmente i nostri abitacoli, che si tratti di Android, iOS, Apple CarPlay o veicoli con sistema integrato. La partita per il cruscotto, insomma, è appena ricominciata.