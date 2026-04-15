Grave, un vigile del fuoco è morto a Klina (Albania) mentre interveniva per spegnere l’incendio

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Secondo il portavoce della polizia di Peja, Fadil Gashi, il vigile del fuoco stava intervenendo per spegnere un incendio, quando all’improvviso è caduto a terra.

“Intorno alle 13:50, la stazione di polizia ha ricevuto una segnalazione di incendio doloso a Krusevo i Vogel, Klina. Sul posto sono intervenuti immediatamente agenti di polizia e vigili del fuoco. Durante l’intervento, uno dei vigili del fuoco è caduto a terra”, ha dichiarato Gashi.

È stato portato al Centro di medicina di famiglia, dove il medico curante lo ha dichiarato morto.

La polizia del Kosovo ha lanciato un appello ai cittadini affinché prestino attenzione agli incendi.

Considerato che ci troviamo nella stagione estiva, la polizia invita alla massima vigilanza per evitare ogni possibile causa di incendio.

https://telegrafi.com/it/Un-vigile-del-fuoco-muore-in-un-grave-incidente-mentre-interviene-per-spegnere-un-incendio-nella-clinica.