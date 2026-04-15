Interventi sul territorio marchigiano

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VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

ASCOLI PICENO – INTERVENTI PER MALTEMPO – Vigili del fuoco impegnati dopo le 7,30 di questa mattina per interventi dovuti alla persistente pioggia che dalla notte ha interessato il capoluogo ed i centri limitrofi. Allagamenti, alberi caduti sulla sede stradale e soprattutto un muro di contenimento crollato a Porta Romana, di fianco alla Chiesa del Santissimo Crocifisso dell’Icona. Il dissesto ha coinvolto tre autovetture di cui una completamente sommersa dai detriti. L’intervento primario è servito ad escludere la presenza di persone coinvolte sia all’interno delle macchine che nella zona, vista la presenza nei pressi di un’attività commerciale. Sul posto la Polizia locale ed i tecnici comunali.

Dal Comando di Ascoli Piceno

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CALDAROLA (MC) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17.30 circa lungo la SS77 var, nei pressi dell’uscita di Caccamo, direzione mare, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura rimasta ribaltata sulla sede stradale.

All’interno del veicolo si trovavano due persone, che sono state estratte dalla squadra VVF, in collaborazione con il personale del 118. Per uno dei due occupanti è stato dichiarato il decesso.

Al momento, la carreggiata in direzione mare risulta chiusa al traffico.

Sul posto presenti i Carabinieri di Tolentino.

Dal Comando di Macerata.