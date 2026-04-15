Notte Bianca dell’Eur, V edizione

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Si svolgerà tra viale America e viale Europa il ricco programma dei tre giorni di festa, intrattenimento e street food, presentato dal brand municipale Eur District e il Municipio IX, con la supervisione artistica del direttore di produzione Raoul Morandi. Apertura ufficiale la serata del 20 giugno – sulla monumentale Scalinata della Basilica dei Santi Pietro e Paolo, anche nota come Scalea Carlo Mosca – con i saluti istituzionali, con la presidente Titti Di Salvo e il vicepresidente Augusto Gregori.

Presentato ieri in conferenza stampa, all’Hilton Rome Eur La Lama, anche dall’amministratore delegato di Eur SpA Claudio Carserà e dall’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio, l’evento avrà come tema portante la bellezza come condivisione e partecipazione.

Tante le attività previste in quest’edizione, dalla Mostra pittorica alla Camminata Metabolica, dalle aree sportive e ludiche dedicate alle famiglie alla Premiazione delle Eccellenze Commerciali e Artigianali del Territorio. Molti anche gli eventi culturali collaterali.

Grande è l’attesa per i numerosi artisti che parteciperanno alla serata inaugurale – con i conduttori Riccardo Zianna, Veronica Ursida e Eleonora Puglia – in particolare per l’ospite d’onore Edoardo Vianello che, accolto dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, festeggerà con una speciale esibizione il suo ottantottesimo compleanno. In programma anche il “Premio Stefano D’Orazio”, dell’associazione di cui sono parte gli stessi Pooh, per i talenti emergenti dai 14 ai 30 anni.

La Notte Bianca dell’Eur, evento anche dedicato alla divulgazione della ricerca scientifica, con la presenza di partner come gli IRCCS – Istituti Fisioterapici Ospitalieri, è realizzata grazie al sostegno e ai patrocini di Eur Spa, Ama, Polizia Locale, Protezione Civile, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Convention Bureau, CNA, Confcooperati e Garante dei Diritti degli Animali di Roma Capitale.