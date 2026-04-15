Rombo bianco su sfondo blu: cosa significa il nuovo segnale stradale

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MATTEO MARTINELLI

Un nuovo segnale stradale sta diventando sempre più diffuso in Europa e potrebbe presto fare la sua comparsa anche sulle strade italiane. Si tratta di un cartello raffigurante un rombo bianco su sfondo blu, che non è una semplice indicazione, ma un vero e proprio strumento pensato per cambiare la gestione delle corsie.

Questa segnaletica, già impiegata da decenni negli Stati Uniti e in Canada, si sta ora diffondendo nelle grandi città europee con il duplice obiettivo di ridurre il traffico e limitare l’inquinamento ambientale.Nello specifico, il simbolo del rombo bianco identifica le cosiddette corsie HOV, ovvero “High Occupancy Vehicle”.

Queste corsie, che di solito si trovano sulla parte sinistra della carreggiata, sono dedicate ai veicoli con un’alta occupazione di passeggeri o a basso impatto ambientale. Come si legge su Moveo, lo scopo principale è quello di premiare chi sceglie di viaggiare in auto condividendo il tragitto con più persone a bordo, abbassando così il numero complessivo di mezzi in circolazione. L’accesso a questa speciale corsia non è però consentito a tutti, ma è rigorosamente riservato a specifiche categorie.

La circolazione è infatti permessa alle automobili con almeno due persone a bordo, compreso il conducente, oppure a veicoli con tre o più occupanti nel caso in cui sia indicato da appositi pannelli integrativi. Inoltre, possono transitare in queste corsie gli autobus e i mezzi di trasporto pubblico, i taxi, i veicoli elettrici o a bassissime emissioni e, infine, i veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità.