Stop agli accordi con Israele, dall’Italia all’Europa si riapre la discussione
Dall’Italia all’Europa segnali di un riposizionamento, seppur tardivo, nei confronti di Israele. Il governo italiano ha deciso di sospendere il rinnovo automatico del memorandum Italia-Israele, che scade quest’anno, per la collaborazione tra i due paesi nel settore della difesa.
“La decisione non cancella, però, in toto la cooperazione militare tra Roma e Tel Aviv: l’Italia continua ad esportare materiale di armamento” spiega Duccio Facchini, direttore di Altreconomia che ha dedicato numerose inchieste ai rapporti militari tra Italia e Israele, al microfono di Mattia Guastafierro.
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