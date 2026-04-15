Stop agli accordi con Israele, dall’Italia all’Europa si riapre la discussione

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Dall’Italia all’Europa segnali di un riposizionamento, seppur tardivo, nei confronti di Israele. Il governo italiano ha deciso di sospendere il rinnovo automatico del memorandum Italia-Israele, che scade quest’anno, per la collaborazione tra i due paesi nel settore della difesa.

“La decisione non cancella, però, in toto la cooperazione militare tra Roma e Tel Aviv: l’Italia continua ad esportare materiale di armamento” spiega Duccio Facchini, direttore di Altreconomia che ha dedicato numerose inchieste ai rapporti militari tra Italia e Israele, al microfono di Mattia Guastafierro.

https://www.radiopopolare.it/stop-agli-accordi-con-israele-dallitalia-alleuropa-si-riapre-la-discussione