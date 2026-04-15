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Intervento a lieto fine a Salerno, dove un esemplare di Upupa è stato tratto in salvo dopo essere rimasto accidentalmente chiuso all’interno di una struttura sanitaria.

A segnalare la presenza dell’animale sono stati i Vigili del Fuoco di Salerno, che hanno prontamente contattato i volontari dell’ENPA – sezione locale – per fornire supporto nelle operazioni di recupero.

Grazie all’utilizzo delle attrezzature in dotazione ai Vigili del Fuoco, l’intervento si è svolto in tempi rapidi e senza particolari difficoltà. L’uccello è stato recuperato in sicurezza, evitando ulteriori stress o rischi

https://www.italia2news.it/2026/04/15/upupa-rimane-chiusa-in-una-struttura-sanitaria-intervento-congiunto-di-enpa-e-vigili-del-fuoco-a-salerno/