VIDEO – Due morti in un incendio in un appartamento di Brooklyn,

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ROOKLYN – Due persone sono morte in un incendio divampato in un appartamento di Brooklyn nella tarda serata di lunedì.

I vigili del fuoco hanno riferito di essere intervenuti intorno alle 23:03 in seguito alla segnalazione di un incendio al numero 446 di Kingston Avenue, tra Empire Boulevard e Lefferts Avenue a Crown Heights.

Una donna di 80 anni e un uomo di 59 anni sono stati trasportati in un ospedale vicino, dove entrambi sono stati dichiarati morti, ha riferito la polizia.

I soccorritori hanno prestato assistenza a tre persone sul posto, tra cui due civili con ferite di media entità e un vigile del fuoco che ha riportato una lieve intossicazione da fumo. Tutti sono stati trasportati in un ospedale vicino.

Le condizioni del vigile del fuoco sono stabili, hanno riferito i funzionari. Le cause dell’incendio sono tuttora oggetto di indagine da parte dei periti dei vigili del fuoco di New York.