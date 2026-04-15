VIDEO – Incendio al mercato ortofrutticolo, a fuoco sei mezzi parcheggiati

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Incendio la scorsa sera, intorno alle 22, al mercato ortofrutticolo di Verona. Nel parcheggio della grande struttura, per cause che dovranno essere accertate, sono andati a fuoco sei mezzi. Non ci sono feriti.

Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco con altrettante autobotti per un totale di quattordici pompieri.

https://www.larena.it/territorio-veronese/citta/incendio-mercato-ortofrutticolo-verona-1.12985136