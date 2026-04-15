mercoledì, Aprile 15, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

VIDEO – Incendio al mercato ortofrutticolo, a fuoco sei mezzi parcheggiati

Il Faro
Spread the love

Incendio la scorsa sera, intorno alle 22, al mercato ortofrutticolo di Verona. Nel parcheggio della grande struttura, per cause che dovranno essere accertate, sono andati a fuoco sei mezzi. Non ci sono feriti. 

Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco con altrettante autobotti per un totale di quattordici pompieri. 

https://www.larena.it/territorio-veronese/citta/incendio-mercato-ortofrutticolo-verona-1.12985136

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – Maltempo – Vigili del Fuoco ancora al lavoro – prosegue l’evacuazione di turisti a Cogne

Il Faro

Esercitazione nel pomeriggio di oggi presso Cascina Cristina a Cantù – in scenari incidentali con il coinvolgimento di persone con disabilità di vario

Il Faro

Roma, concluso corso regionale per soccorritori acquatici

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *